نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي دوري نايل قبل لقاءات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الخميس.

تنطلق اليوم الخميس قطار المباريات المؤجلة فى الدوري المصري حيث يواجه طلائع الجيش نظيره الزمالك، فيما يستكمل الاهلى خوض مبارياته المؤجلة التى لم يلعبها بسبب انشغاله بخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس



يتصدر الكونغولى فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 نقاط، بينما يليه حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 12نقطة بالمركز الثاني ويأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 11 أهداف، فيما يأتي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

فيستون مايلي "بيراميدز": 13 هدفًا

حسام أشرف، بلدية المحلة: 12 أهداف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 11 أهداف.

حسام حسن،سموحة: 10 أهداف

ياو أنور،البنك الأهلي: 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو،الزمالك: 9 أهداف.

مصطفى زيكو،زد: 9 أهداف.

صديق أوجولا،سيراميكا: 9 أهداف.

محمد سالم،المقاولون: 9 أهداف.

أحمد ياسر ريان: 8 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

مصطفي عبد الروؤف،8 أهداف

ميدو جابر، المصري: 7 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 7 أهداف.

أوفا، المقاولون العرب:7اهداف

عبد الرحمن النوبي، زد:7أهداف

كريم بامبو، البنك الأهلي: 7 أهداف.

أسامة فيصل، البنك الأهلي: 7 أهداف

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف.

فادي فريد، سموحة:6 أهداف.