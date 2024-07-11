نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المصارعة يظهر بزي جديد في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد المصري للمصارعة عن الزي الجديد الذي سيظهر به لاعبي منتخب مصر خلال مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستعد منتخب المصارعة للمشاركة في أولمبياد باريس بعدد من المعسكرات الخارجية بعدما نجح اتحاد المصارعة في التأهل بأكبر عدد من اللاعبين لباريس.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس ب 11 لاعبا ولاعبة بواقع 6 لاعبين في المصارعة الرومانية و4 لاعبين في المصارعة الحرة ولاعبة في المصارعة النسائية.

وأكد اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تسير بشكل جيد، حيث خاض جميع اللاعبين المتأهلين عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية وشاركوا في العديد من البطولات ظهروا خلالها بشكل مبشر.

وأوضح أن الجيل الحالي قادر على تحقيق إنجاز كبير في باريس والحفاظ على تاريخ المصارعة المصرية العريق في دورات الالعاب الأولمبية.