إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024.. رقم قياسي ينتظر "الماتادور" وحلم يراود منتخب "الأسود الثلاثة"

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا، بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي في برلين.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي يورو 2024 بعد الفوز على نظيره الفرنسي 2-1 في نصف النهائي، فيما صعد منتخب إنجلترا بعد فوزه بنفس النتيجة على حساب منتخب هولندا.

وتنطلق أحداث مباراة نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، وسط طموحات للمنتخبين بحصد اللقب الأوروبي هذا العام.

إسبانيا تبحث عن فض الشراكة مع الألمان

منتخب إسبانيا

ويسعى منتخب إسبانيا للتتويج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصدًا للقب البطولة الأوروبية عبر التاريخ ويفض الشراكة مع منتخب ألمانيا الذي سبق وتوج باللقب 3 مرات أيضًا.

وشارك منتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 4 مرات في تاريخه، حصد اللقب 3 مرات أعوام 1964، 2008، 2012 بينما خسر اللقب مرة وحيدة عام 1984.

حلم يراود منتخب إنجلترا أمام إسبانيا

إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

على الجانب الآخر يحلم منتخب إنجلترا بالفوز على نظيره منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 وحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فشل في التتويج بلقب النسخة الماضية للبطولة أمام منتخب إيطاليا.