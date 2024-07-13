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أحمد جودة - القاهرة -



أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن ركلة جزاء المارد الأحمر التي حصل عليها حسين الشحات، في مباراة بيراميدز، التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز، صحيحة.

سيد عبد الحفيظ: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. وتغييرة أفشة قلبت الماتش



وقال سيد عبد الحفيظفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " ركلة جزاء الأهلي صحيحة لصالح حسين الشحات".

وتابع: "ركلة جزاء الأهلي لصالح حسين الشحات، صحيحة طبعا، بسبب تهور محمد حمدي لاعب بيراميدز ".

وأضاف عبدالحفيظ متعجبًا: "يعني حسين الشحات هيودي رجله فين أثناء اللعب".



وأردف: "عدم بداية بيراميدز بلاعبه المغربي محمد الشيبي، كان فى صالح النادي الأهلي في اللقاء ".



واختتم سيد عبدالحفيظ حديثه قائلًا: "تغييرة أفشة هي اللي قلبت الماتش لصالح الأهلي".

