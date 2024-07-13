نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 9 نقاط بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في حين يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد نقطتين وجاء منتخب بيرو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

في دور الثمانية، نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

وفي الدور قبل النهائي، واجه نجوم التانجو الأرجنتيني المنتخب الكندي وفازوا عليه بهدفين نظيفين.

في حين احتل منتخب كولومبيا المركز الأول في المجموعة الرابعة في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط في حين يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد 4 نقطتين وجاء منتخب باراجواي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

في دور الثمانية، نجح منتخب كولومبيا في تخطي عقبة نظيره البنمي بالفوز عليه بخماسية نظيفة.

وفي الدور قبل النهائي، واجه منتخب كولومبيا نظيره الأوروجواياني وفاز عليه بهدف نظيف.

تتفوق الأرجنتين في المواجهات المباشرة على كولومبيا، حيث خاض نجوم التانجو 42 مباراة، فازت الأرجنتين في 22 مباراة وخسرت 9 مباريات وتعادلت في 11 مباراة.

وعلى مستوى كوبا أمريكا، تقابل المنتخبان في 15 مباراة، فازت الأرجنتين في 7 مباريات بينما فازت كولومبيا في 3 مباريات وتعادلا في 5 مباريات.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024

من المقرر أن تقام مباراة أوروجواي وكولومبيا يوم الإثنين 15 يوليو 2024 على ملعب هارد روك في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024

قمر هيسباسات 30 غربا

القنوات الإسبانية:

Esport 3

TV 3 Catalunya

التردد:

11347 H 20858 أفقي

قمر هوتبيرد 13 شرق

القنوات الإيطالية:

Solo calcio

التردد:

11179 H 27500 أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية:

L'Equipe TV

التردد:

12648 V 29500 عمودي

قناة Esport 3 الإسبانية:

تردد: 11347

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 20858

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة L’Equipe TV الفرنسية:

تردد: 12648

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 29500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا

قناة Sport Italia الإيطالية:

تردد: 12341

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 31400

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قمر: هيسباسات 30 غربًا