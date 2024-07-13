نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان معرفة موعد مباراة نهائي كأس أمم أوروبا "اليورو 2024"، والذي سيجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا يوم الأحد المقبل على ملعب "الأولمبي برلين".

وتمكن منتخب إسبانيا من التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2024 بعد الفوز أمام هولندا.

موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد إنجلترا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إسبانيا ضد إنجلترا مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.