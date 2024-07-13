الإسماعيلي يبدأ تسويق ثنائي الفريق لحل أزمة موريل

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث مجلس إدارة الإسماعيلي حل أزمة الايفواري جيان موريل، بعد تأييد المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم غرامة لصالح بسبب مستحقاته لدى الدراويش.

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن على تسويق ثنائي الفريق الأول، عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل حل أزمة الغرامة وتجنب إيقاف القيد، وسط الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها النادي، وتراكم الديون والمستحقات.

مجلس الإسماعيلي يبدأ تسويق نجم الفريق

ويطمح مجلس إدارة الإسماعيلي في الحصول على مقابل مادي كبير نظير بيع نجم الفريق عبد الرحمن مجدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما استقر مجلس الدراويش على دراسة اي عرض يصل إليه بشأن صانع ألعاب الدراويش، والموافقة على العرض الاعلى سواء من القطبين أو عرض احتراف.

وفي سياق متصل، يطمح مجلس الإسماعيلي في إيجاد عرض احتراف مغري للاعب الفريق الشاب عمر الساعي، على غرار إياد العسقلاني.

وانتقل اياد العسقلاني صاحب ال 19 عام إلى نادي روستوف الروسي، على سبيل البيع النهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 900 ألف دولار.

كاس تغرم الإسماعيلي بسبب مستحقات موريل

وألزمت المحكمة الرياضية الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، لصالح جيان موريل، لاعب الفريق السابق، بجانب فائدة 5% من تاريخ التعاقد لعدم الالتزام بمستحقاته.

وتعاقد الإسماعيلي مع المهاجم الايفواري يناير 2022، قادما من دينامو مينسك البيلا روسي، خلال فترة رئاسة يحيى الكومي للقلعة الصفراء، حيث شارك مع الفريق خلال 9 مباريات، ولم يسجل أية أهداف.

ويواجه مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي برئاسة نصر ابو الحسن، أزمات مالية قوية، وغرامات متتالية خاصة بمستحقات لاعبين لمجالس إدارة سابقة.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الجونة في دوري نايل

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره الجونة الأربعاء الموافق 22 يوليو، على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثون من دوري نايل، حيث تعد الهزيمة أمام الزمالك الثالثة على التوالي للإسماعيلي بعد سيراميكا كيلوباترا والمصري البورسعيدي.