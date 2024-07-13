نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة أحمد شداد تتطلب تدخل رئيس النادي المصري لتحديد مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه أحمد شداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أزمة حقيقية في مسيرته الكروية بعد عودته من الإعارة لنادي الداخلية في يناير الماضي على الرغم من عودته، لم يتمكن شداد من التدريب مع فريقه بسبب تسجيله على قائمة الانتظار، مما أدى إلى إيقاف راتبه وعقده، وبالتالي عدم حصوله على أي مستحقات مالية من النادي.

ويخطط النادي المصري مع اقتراب الموسم الجديد، لاستبعاد شداد من قائمته، مما دفع اللاعب للبحث عن نادٍ جديد وعلى الرغم من بدء بعض الأندية في التفاوض معه على أساس أنه لاعب حر، إلا أنها اكتشفت أنه لا يزال مقيدًا في قائمة النادي المصري، مما يعقد من فرص انتقاله. هذا الوضع يضع شداد في مأزق حقيقي، حيث قد يجد نفسه دون نادٍ جديد بعد انتهاء فترة التعاقدات.

يدعو العديد من المهتمين بالشأن الرياضي في بورسعيد إدارة النادي المصري، بقيادة كامل أبو علي، إلى التدخل ومنح شداد الاستغناء الفوري لتمكينه من الانتقال إلى نادٍ آخر يشيرون إلى أن شداد لاعب ملتزم ومحترف، ومن أبناء بورسعيد، ولم يسبب أي مشاكل للنادي.

يذكر أن النادي المصري سبق وأن استغنى عن العديد من اللاعبين دون مقابل، مما يعزز من الأمل في أن تتخذ الإدارة خطوة إيجابية لحل هذه الأزمة ودعم مستقبل اللاعب أحمد شداد.

