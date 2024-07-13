تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة انجلترا في نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنجلترا مساء الأحد المقبل 14-4-2024 على ملعب "الأولمبي برلين" في نهائي كأس أمم أوروبا 2024.



موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا



تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد إنجلترا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.



تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا



حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيمريك لابورت، ناتشو هيرنانديز، مارك كوكورييا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، لامين يامال، نيكو وليامز.



القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا



سيتم نقل وإذاعة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.

