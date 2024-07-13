نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على الانتهاء من الحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت أغلب الصحف الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني لديه اتفاق مع ويليامز للانتقال إلى صفوف البلوجرانا في الميركاتو الصيفي.

آخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو:"حسب المعلومات التي لدي: برشلونة بحاجة إلى عملية خروج في خط الهجوم من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز".

وأوضحت التقارير الإسبانية أن إدارة أتليتيك بيلباو تعلم بالفعل أن برشلونة أبلغ رابطة الليغا أن لديه الأموال اللازمة لدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز.

