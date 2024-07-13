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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن كانسيلو أخبر وكيل أعماله خورخي مينديز بأنه يرغب في البقاء ببرشلونة.

آخر تطورات انتقال نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة



وأضاف موريتو أن كانسيلو رفض خلال الأشهر الأخيرة عروض من السعودية، والآن بدأ يتلقى اهتمام كبير من أندية أوروبا لكن اللاعب يُريد العودة إلى برشلونة فقط.

ويعمل ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة على التوصل لاتفاق مع مسؤولي مانشستر سيتي من أجل تمديد إعارة كانسيلو إلى الفاي٤ الكتالوني.

