الرياضة

ألفاريز يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت التقارير الصحفية بأن جوليان ألفاريز مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي ​مانشستر سيتي​ قد طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل هذا الصيف.

وأشارت التقارير بأن اللاعب المرتبط بالانتقال لأتلتيكو مدريد وبرشلونة قد طلب من ناديه السماح له بالرحيل هذا الصيف. 

ألفاريز يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي

الأرجنتيني قد رفض عرضا لتمديد عقده مع ناديه بتحسين راتبه والتمديد عام إضافي حيث ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2028. 

كما طالب ألفاريز إدارة ناديه بتحديد سعر منطقي له وتسهيل رحيله حيث يرغب في اللعب بصورة منتظمة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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