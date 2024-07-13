نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليسوا أولاد رزق.. أهلي " أفشة " هو بطل فيلم " القاضية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب محمد مجدي أفشة أسمه بأحرف من ذهب عند جماهير النادي الأهلي، بعدما تمكن من تسجيل هدف قاتل أمام بيراميدز مساء أمس، ساعد النادي الأهلي في الأقتراب خطوة من منافسه على لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وأعاد هدف الفوز الذي سجله أفشة نجم النادي الأهلي أمام بيراميدز الأذهان إلى هدف " القاضية " الذي سجله في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2020 أمام الزمالك.

حيث تمكن اللاعب من تسجيل نفس الهدف بالتقريب، مع اختلاف بسيط في كيفية التسديد، كما أنه من حسن حظ اللاعب أنه جاء بنفس توقيت هدف القاضية أمام الزمالك، حيث سجل هدف الفوز أمام بيراميدز في الدقيقة 85 وهو نفس توقيت هدف الفوز بنهائي القرن أمام أبناء ميت عقبة.

وهو ما جعل الجميع يتذكر ذلك الهدف التاريخي، الذي وضع اللاعب في مكانة خاصة عند جماهير النادي الأهلي، بعدما تمكن الأهلي من حصد اللقب الإفريقي للمرة التاسعة أمام غريمه التقليدي.

وبعد هدف أمس، أقترب أفشة أكثر وأكثر من قلوب كل عشاق القلعة الحمراء، بعدما أعطى الأمل لعشاق ناديه حول إمكانية تحقيق لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ليصبح الملقب بصاحب " القاضية " عند جماهير القلعة الحمراء.

حيث اعتادت جماهير القلعة الحمراء على ظهور أفشة المؤثر في اللقاءات الحاسمة وتواجده الفعال بصورة مستمرة طوال الموسم، سواء شارك أساسيا أو حل كبديل، فهو دائما يصنع الفارق لصالح المارد الأحمر.

ماذا قدم أفشة مع الأهلي؟

يُعد محمد مجدي أفشة أحد أبرز لاعبي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب تأثيره الملحوظ داخل الملعب، والذي ساهم بشكل مباشر في حصد العديد من البطولات رفقة القلعة الحمراء، والتي وصلت إلى 15 لقب حتى الآن رفقة القلعة الحمراء.

وجائت الألقاب التي حققها محمد مجدي أفشة من الأهلي منذ إنضمامه كالتالي:

2 بطولة الدوري المصري الممتاز، الأولى كانت في موسم 19/20، والثانية كانت في موسم 22/23، ويأمل اللاعب في تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم.

كما أنه حقق لقب كأس 3 مرات، الأولى كانت في موسم 19/20، والثانية في موسم 21/22، وجاء لقب كأس مصر الثالث الذي حققه اللاعب رفقة الأهلي في موسم الماضي 22/23.

وحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا 4 مرات في مواسم 19/20، 20/21، 22/23، 23/24.

كما أنه حقق السوبر المصري 4 مرات، في مواسم 18/19، 21/22، 22/23، 23/24.

وحقق السوبر الإفريقي لموسمين متتاليين وهما “ 20/21، 21/22".

وشارك أفشه صاحب الـ 28 عام مع النادي الأهلي في 227 مباراة منذ إنضمامه إلى صفوف الفريق في 31 يوليو من عام 2019.

ساهم خلالهم في تسجيل 84 هدفا للنادي الأهلي، حيث سجل 40 هدف وصنع 44 آخرين.

بينما شارك طوال مسيرته الإحترافية في 338 مباراة، سجل خلالهم 58 هدف، وصنع 63 آخرين.

أغلى أهداف أفشة مع الأهلي:

وأحرز أفشة مع الأهلي العديد من الأهداف المؤثرة، أبرزها هدفه في شباك الزمالك بنهائي القرن عام 2020، الذي أعاد الفريق الأحمر لمنصات التتويج بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب منذ عام 2013، ويُعد هدفه المعروف بـ "القاضية ممكن " أهم هدف في تاريخ القلعة الحمراء نظرا لقيمته ووقته أمام المنافس التقليدي الزمالك.

هدف أفشة في نهائي دوري الأبطال 2021

وعاد أفشة ليسجل هدفا آخر في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021 أمام كايزر تشيفز في النهائي الذي أقيم من مباراة واحدة في مركب محمد الخامس بالمغرب، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ليساهم في تتويج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية العاشرة.

هدف في سياتل الأمريكي

وأحرز أفشة، هدف فوز الأهلي على سياتل الأمريكي، في منافسات كأس العالم للأندية الأخير، وهو الهدف الذي قاد المارد الأحمر لخوض مباراة تاريخية أمام ريال مدريد، في نصف نهائي المونديال الذي أقيم مؤخرا بالمغرب.

هدف الفوز على الوداد

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول للأهلي في شباك الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2020 بمركب محمد الخامس، في المباراة التي انتهت بثناية دون رد للمارد الأحمر.

وسجل أفشة هدف الأهلي الأول مستغلا خطأ من يحيى عطية الله لاعب الوداد، لينجح في تسجيل هدف مهم، ساهم في الفوز بالبطولة الأفريقية التاسعة.

هدف من منتصف الملعب

سجل محمد مجدي أفشة هدفا من منتصف الملعب في شباك مصر المقاصة، في هدف من أجمل أهداف لاعب الأهلي مستغلا تقدم حارس الفريق الفيومي في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-1.

هدف في الهلال السوداني

سجل محمد مجدي أفشة هدفا مثيرا أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 2020 في ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان قاد به المارد الأحمر للتأهل لربع نهائي البطولة.

وكانت أجواء المباراة صعبة للغاية، واقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة خلال اللقاء، إلا أن أفشة ورفاقه نجحوا في الخروج بالتعادل الإيجابي والتأهل للدور المقبل، حيث إنه في حالة الخسارة كانت تعني خروج المارد الأحمر من البطولة، ولكن نجح الأهلي في استكمال مشوار البطولة والتتويج بلقب البطولة التاسعة في النهاية.

هدف الزمالك بكأس مصر

سجل محمد مجدي أفشة هدفًا قاتلًا في مرمى الزمالك عزز به تقدم فريقه في الدقيقة 93 من زمن المباراة التي أقيمت بين الأهلي والزمالك على أرضية ملعب الأول بارك بالسعودية، وكان أفشة قد صنع في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في تلك المباراة، التي مكنت الأهلي من حصد لقب كأس مصر.

وبالتأكيد هدف اللاعب أمس أمام بيراميدز سيصنف من ضم أغلى أهداف اللاعب إذا تمكن النادي الأهلي من حسم بطولة الدوري هذا الموسم.



