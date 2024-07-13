الرياضة

عاجل.. نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في أحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى غيابه عن أمام بيراميدز.

نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى

تم نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى يوم أمس بعد استبعاده من لقاء الأهلي وبيراميدز نتيجة إصابته بنزلة معوية شديدة.

وحرص الجهاز الطبي في النادي الأهلي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، على متابعة حالة اللاعب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له للاطمئنان على سلامته قبل عودته للانتظام في التدريبات.

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 بدوري نايل، فاز النادي الأهلي على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي المباراة التي غاب عنها عمر كمال بسبب مرضه.

سيخضع عمر كمال عبد الواحد لفحص طبي يوم الاثنين المقبل لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا