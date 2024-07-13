عاجل.. نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى غيابه عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز.

نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى

تم نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى يوم أمس بعد استبعاده من لقاء الأهلي وبيراميدز نتيجة إصابته بنزلة معوية شديدة.

وحرص الجهاز الطبي في النادي الأهلي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، على متابعة حالة اللاعب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له للاطمئنان على سلامته قبل عودته للانتظام في التدريبات.

في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 بدوري نايل، فاز النادي الأهلي على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي المباراة التي غاب عنها عمر كمال بسبب مرضه.

سيخضع عمر كمال عبد الواحد لفحص طبي يوم الاثنين المقبل لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.