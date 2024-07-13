نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة: لم اتدخل لانتقال نجلي مصطفى أشرف لأي ناد في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن ملف انتقال نجله إلى فريق بلدية المحلة؛ وأكد صبحي في تصريحاته مع الصحفيين أنه لم يتدخل في انتقال نجله لأي نادٍ في مصر.

حقيقة تدخل وزير الشباب لنقل نجمه إلى البلدية

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت أخبارًا تفيد بأن مصطفى أشرف صبحي، نجل وزير الشباب والرياضة، انضم إلى صفوف فريق بلدية المحلة قادمًا من ناشئي فريق مودرن سبورت، وأن عقده مع الفريق المحلاوي يبلغ 700 ألف جنيه.

وقال صبحي: “لم اتدخل لانتقال نجلي مصطفى أشرف لأي ناد في مصر وهو يسير في طريقه ومجهوده”.

على الجانب الآخر، ذكر مصدر خاص داخل نادي بلدية المحلة أن عقد نجل الوزير مع النادي لم يتجاوز 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى مودرن سبورت مجددًا بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق.