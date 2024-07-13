تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية على هامش المران الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي. هذه التدريبات جاءت استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

تمت الاكتفاء هذه المرة بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانيزيوم، بالإضافة إلى المشاركة في جزء من الفقرة التكتيكية، دون المشاركة في بقية فقرات التدريب الجماعي، وذلك وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

في الوقت نفسه، خاض البدلاء والمستبعدون من مواجهة طلائع الجيش، تدريبات بدنية وتأهيلية، قبل المشاركة في الفقرة التكتيكية والتقسيمة الفنية، حيث تم تنفيذ بعض الجمل التكتيكية المدروسة بإشراف أعضاء الجهاز الفني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل مكثف لمواجهة بلدية المحلة، المقررة مساء الإثنين المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.