نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يضغط على ناديه لقبول رحيله إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على ضغط البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي على إدارة ناديه من أجل قبول عرض النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إيدرسون يريد الانتقال إلى النصر

أوضح عبدالعزيز المريسل الناقد الرياضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن إدارة النصر برئاسة إبراهيم المهيدب ترغب في التعاقد مع إيدرسون من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المُقبل وذلك عقب رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا بجانب وليد عبدالله.

وأكد عبدالعزيز المريسل أن إيديرسون يضغط على مسئولي مانشستر سيتي من أجل قبول عرض النصر خاصة بعد أن نما إلى علمه بتوجهه لبدائل أخرى مميزة.

وأفاد عبدالعزيز المريسل بأن النصر قدم آخر عرض من أجل التعاقد مع إيدرسون وحدد مهلة للرد عليه إذا لم يتم الرد أو الرفض فسيكون خياره لاتيني وأوروبي وكلاهما مميزان.

وأشار عبدالعزيز المريسل إلى أن النصر يرغب في إنهاء ملف التعاقد مع حارس مرمى قبل أي خانة أخرى لأنها الأهم بناء على طلب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر.