نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يهزم البنك الأهلي بثنائية في الدوري المصري.. شاهد الأهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزًا غاليًا على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين والتى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة.

نتيجة مباراة سموحة والبنك الأهلي

افتتح ياو أنور التسجيل للبنك الأهلى فى الدقيقة 26 وتعادل مصطفى البدرى لسموحه فى الدقيقة 28 قبل أن يسجل جريندو مدافع البنك الأهلى الهدف الثاني لسموحه بالخطأ في مرماه فى الدقيقة 56.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 45 نقطة ويصعد للمركز الخامس ويتجمد رصيد البنك الأهلى عند 33 نقطة ويظل فى المركز الثانى عشر.

جاءت المباراة حماسيه سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى عدا بعض الهجمات القليلة.

وتمكن البنك الأهلى من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 22 عن طريق ياو انور الذى تلقى تمريرة من يعقوبو خلف دفاعات سموحه وسددها فى المرمى محرزا الهدف الأول للبنك الأهلى.

وتمكن مصطفى البدرى من تسجيل هدف التعادل بسموحه فى الدقيقة 28 عندما تلقى البدرى عرضية من ابو بكر ليادى سددها براسه فى مرمى البنك الأهلى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط تبادل الهجمات من الفريقين إلا أن دفاع الفريقين تصدى لها لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفى الشوط الثاني سيطر سموحه على مجريات الأمور وهدد مرمى البنك الأهلى وترجم سيطرته إلى هدف فى الدقيقة 56 سجله جريندو مدافع البنك الأهلي براسه بالخطأ في مرماه.

وعقب الهدف كثف البنك الأهلى من هجماته على مرمى من أحراز التعادل ولجأ سموحه إلى الهجوم أيضًا لتعزيز الفارق مع التأمين الدفاعى وانقذ القائم هدف التعادل من تسديدة لمحمد هلال وكاد فادى فريد أن يسجل الهدف الثالث لسموحه من رأسيه مرت بجوار القائم والغى الحكم هدفا للبنك الأهلى فى الدقائق الأخيرة لتسلل ياو أنور لتنتهى المباراة بفوز مستحق لسموحة.

وحصل محمد كناريا لاعب سموحه على جائزة رجل المباراة.