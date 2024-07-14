أحمد جودة - القاهرة - عبد الناصر زيدان رئيسا للمنظومة الإعلامية بالسكة الحديد

كشف سيد عيسى، رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد، عن تعيين الإعلامي عبدالناصر زيدان رئيسا للمنظومة الإعلامية لنادي السكة الحديد.

وأشار عيسى أن الاختبار جاء لما يمتلكه زسدان من خبرات إعلامية في المجال، لإنشاء منظومة قوية للنادي.



و قال أنه استقدام هذه القامات يساعد في تطوير النادي بشكل كبير على جميع الاتجاهات، مؤكدا شكره للإعلامي عبدالناصر زيدان على قبول هذه المهمة.



وأشاف سيد عيسى، أنه تم الاستقرار على تعيين الكابتن رضا شحاتة ومعه الطاقم الفني بالكامل وأضاف، أنه تم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بشأن الطاقم الفني بالكامل، لافتا إلى أنه سيعلن عنه في المؤتمر الصحفي.

والجهاز الفني للفريق يتكون من رضا شحاته مدير فنى، ابو المجد مصطفى وتامر رياض مدربين عام، محمد نجيب وهيثم عوض مدربين، وائل خليفه مدرب حراس مرمى، أحمد عرفه مدرب أحمال.