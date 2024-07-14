نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنة عليوة: شهد كان ممكن ترجع تشوفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت جنة عليوة لاعبه الدراجات عن أزمتها التي حدثت مع زميلتها شهد سعيد منذ أبريل الماضي وتعمد ايذائها ضمن خوضهم أحد السباقات بالطريق الأخيرة.

وقالت عليوة في تصريحات بقناة صدى البلد: "شهد لو مكانتش متعمدة ايذائي زي ما بتقول كانت ممكن ترجعلي ولكن كملت وشوفت طاقة عندها مشوفتهاش طول السبق رغم اختلال توازنها".

وأضافت: "شهد بتقول إنه ا سندت عليا فهي لو سندت هقع ناحية السور فوقعت عليها ولفيت على الأرض وعملت عملية بكتفي اليمين وهي كانت جنبي في الناحية اليمين".

واختتمت: "وقعت عليها لأن هي شدتني زي ما واضح في الفيديو ولو هي كانت سندت عليا كنت هقع على الشمال بس الحمدلله كان زماني مش هنا ولقدرالله ووقعت على كتفي اليمين مش الشمال ولو مش عمد يا تقف يا ترجعلي والسبق كان خلص تاخد نتيجتها وتلف ترجع تشوفني ولكن روحت البيت".