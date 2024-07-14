نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يرصد 25 مليون يورو لضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض لاتسيو الإيطالي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن نادي لاتسيو يستعد لتقديم عرض إلى برشلونة لاستعارة المهاجم البرازيلي فيتور روكي مع خيار شراء بقيمة 25M.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني يدرس عرض لاتسيو لشراء مهاجمه البرازيلي في الميركاتو الشتوي.

وعاني البرازيلي فيتور روكي تحت قيادة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، حيث لم يشارك كثيريا رفقة الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي.

