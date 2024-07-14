رسميا.. إيموبيلي ينضم إلى بيشكتاش التركي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيشكتاش التركي إنضمام لاعب لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي إلى صفوفه وذلك بعد أن قضى 8 مواسم في صفوف العملاق الايطالي.

إيموبيلي ينضم إلى بيشكتاش التركي

وقال النادي التركي في بيان: "تم التوصل إلى إتفاق مع اللاعب لمدة موسمين، سيحصل على راتب صافي قدره 6 ملايين يورو في الموسم الواحد".

وإستقبل إيموبيلي لدى وصوله إلى إسطنبول المئات من مشجعي بيشكتاش، حيث سجل مع لاتسيو 207 أهداف خلال 340 مباراة خاضها مع الفريق الإيطالي وهو رقم قياسي.

ويتقاسم تشيرو إيموبيلي مع مهاجم نابولي السابق الأرجنتيني جونزالو هيجواين الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسم واحد في بطولة الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020.

لكن أداء إيموبيلي في الموسم الماضي (2023-2024) لم يكن على مستوى الآمال مع لاتسيو حيث أحرز 7 أهداف فقط في الكالتشيو، وخسر مركزه الأساسي في تشكيلة الفريق وتعرض لإنتقادات من جماهير لاتسيو.

وشارك تشيرو إيموبيلي في 57 مباراة دولية وأحرز 17 هدفا، ولعب دورا مهما في فوز منتخب إيطاليا ببطولة أمم أوروبا 2021، لكن مدرب المنتخب الحالي لوتشانو سباليتي لم يختاره للمشاركة مع "الآزوري" في النسخة الحالية من بطولة اليورو.

