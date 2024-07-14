نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يحسم قراره بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، قراره بشأن مستقبل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك مع اقتراب دخول فترة سوق الانتقالات الصيفية.

جوميز يرفض رحيل أوباما

تحوم الشكوك حول استمرار يوسف إبراهيم أوباما مع فريق الزمالك، الموسم المقبل.

وبحسب برنامج “أخبار أون تايم” فأن جوميز يرفض رحيل فكرة رحيل يوسف أوباما بعد تلقيه عروض احتراف.

وأشار المصدر ذاته أن أوباما لديه عرض من الدوري الإماراتي، واللاعب لا يمانع تجديد عقده مع الزمالك.

وأبلغ جوميز، موقفه برفض رحيل يوسف أوباما، لحاجته لخدمات اللاعب في المرحلة المقبلة.