فرج عامر: سموحة فريق مكافح وأتعجب من المحللين لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس خارج ملعبه على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وأشاد المهندس فرج عامر بأداء الجهاز الفنى واللاعبين.

وأضاف رئيس نادى سموحه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سموحه يتعملق، مجهود مشرف، وانتصارات كبيرة من فريق مكافح اسمه سموحه.

فرج عامر: سموحه فريق مكافح واتعجب من المحللين الذى لايعطون الفريق المكافح حقه

وقال المهندس فرج عامر أتعجب من تبارى بعض المحللين المحترمين بتفسير أسباب خسارة الفريق المهزوم ولا يلتفتوا للفريق الفائز خاصة إذا كان من الفرق المكافحة.

ويحتل فريق سموحه المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

ويلتقي الفريق الأزرق خارج ملعبه فى الجولة القادمة فى بطولة الدورى الممتاز يوم 22 يوليو الجارى.

