نهائي يورو 2024.. لامين يامال يكسر رقم بيليه

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه بعد مشاركته الليلة مع بلاده أمام إنجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

لامين يامال أصغر لاعب يخوض نهائي بطولة دولية كبرى

أصبح لامين يامال الليلة، هو أصغر لاعب كرة قدم يلعب في نهائي بطولة دولية كبرى.

وتجاوز يامال، بذلك، الأسطورة البرازيلية بيليه الذي شارك في كأس العالم 1958 وهو بعمر (17 عامًا و249 يومًا).

ويخوض الإسباني لامين يامال، نهائي بطولة يورو 2024، وهو بعمر 17 عامًا ويوم واحد.

وتقام مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، اليوم الأحد، عند تمام العاشرة مساءً على الاستاد الأولمبي ببرلين.