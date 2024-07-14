محمد بركات يعلق على مشاركة النني وزيزو مع منتخب مصر الأولمبي أمام أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر الأولمبي، عن المباراة الودية التي جمعت الفراعنة الصغار بمنتخب أوكرانيا.

تعادل منتخب مصر تحت 23 سنة مع نظيره الأوكراني بهدف لكل فريق في المعسكر المقام بفرنسا، وذلك استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية 2024.

محمد بركات يعلق على مشاركة النني وزيزو

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع أوكرانيا 1-1. سجل منتخب أوكرانيا هدف التقدم في الدقيقة 12 من هجمة مرتدة، بينما تعادل أحمد عاطف قطة لمصر في الدقيقة 75.

عبر محمد بركات عن رضاه عن أداء الفريق خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه الفراعنة تمامًا.

أشاد بركات بالظهور الأول لكل من محمد النني وأحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن المباراة كانت تجربة مفيدة خاصة أمام منتخب أوروبي مثل أوكرانيا.

أعرب بركات عن أمله في تقديم الفراعنة أداءً أفضل في المباراة الودية القادمة أمام العراق، مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع اللاعبين والجهاز الفني للوصول إلى أفضل مستوى قبل المباراة الرسمية الأولى أمام جمهورية الدومينيكان في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أوقعت قرعة دورة الألعاب الأولمبية منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.