عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد تعادل منتخب مصر الأولمبي أمام أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم سعادته علي الأداء الذي قدمه لاعبيه في مباراة المنتخب التي انتهت بالتعادل مع أوكرانيا بهدف لكل منهما.

أول تعليق من ميكالي بعد تعادل منتخب مصر الأولمبي

واقيمت اليوم الأحد مباراة ودية جمعت بين منتخب مصر الاولمبي وأوكرانيا، في مدينة بوردو الفرنسية في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وصرح ميكالي قائلا: "قدم لاعبونا اداء قويا ومنظما امام منتخب عنيد وقوي ومنظم وسريع ونجحنا في تقاسم السيطرة معه في الشوط الأول بينما تفوقنا بشكل مطلق في الشوط الثاني اداء ونتيجة ".

واستكمل حديثه:" النتيجة العادلة كانت فوزنا مقارنة بالفرص التي منحت لنا معظم أوقات المباراة".

وفي بدايه المباراة تقدم منتخب أوكرانيا في الدقيقة 12 وسرعان ذلك تعادل المنتخب المصري في الدقيقة 75 بهدف رائع.

وحضر المباراة اللواء مشهور رئيس البعثة في فرنسا والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف علي المنتخب.

ومن المقرر ان يلتقي الفراعنة مع العراق وديا الأربعاء المقبل في ختام معسكر بوردو ثم يغادرون إلى نانت لبدء المباريات الرسمية بمواجهة الدومينيكان في الجولة الافتتاحية للأولمبياد.