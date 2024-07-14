إسبانيا ضد إنجلترا.. موراتا يدخل تاريخ بطولة اليورو برقم قياسي

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أحمد جودة - القاهرة - دخل ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو” برقم مميز مع الـ "لاروخا".

رقم مميز لـ موراتا

يشارك ألفارو موراتا، مع منتخب إسبانيا، أساسيًا أمام إنجلترا في مباراة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، المقامة مساء اليوم الأحد.

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات الرياضية فأن ألفارو موراتا يلعب مباراته رقم 17 في بطولة أوروبا، ليصبح اللاعب الإسباني صاحب أكبر عدد من المشاركات في تاريخ بطولة اليورو.

ويأتي تشكيل منتخب إسبانيا لمباراة إنجلترا على النحو التالي: