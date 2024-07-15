نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب عدد من لاعبي نادي الزمالك عن مباراة بلدية المحلة في دوري نايل للمحترفين، المقرر إقامتها غدًا الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة

إليكم قائمة اللاعبين المتغيبين وأسباب غياب كل منهم:

ناصر منسي: غيابه يعود لأسباب فنية.

محمود الونش، أحمد حمدي، محمد عبد الشافي: لا يزالون يتعافون من إصابات الرباط الصليبي.

سيف الدين الجزيري: يُعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

شيكابالا: يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة.

مصطفى الزناري: يتابع برنامجه التأهيلي بعد إصابة سابقة.

أحمد سيد زيزو، محمد شحاتة، حسام عبد المجيد، زياد كمال: يتواجدون مع منتخب مصر الأولمبي استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

الفريق يستعد بكامل تركيزه لهذا اللقاء المهم في إطار جهوده لتحقيق نتائج إيجابية في دوري Nile، وذلك برغم الغيابات العديدة التي تواجهه.