مباراة منتخب الأرجنتين وكولومبيا اليوم في نهائي كوبا أمريكا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب الأرجنتين وكولومبيا Argentina vs Colombia اليوم في نهائي كوبا أمريكا 2024.. يستعد ملعب "هارد روك" في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مباراة نارية تجمع بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، في نسختها الـ48.

نهائي ملتهب ينتظر عشاق الساحرة المستديرة: الأرجنتين تواجه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

وتأتي هذه المباراة لتتويج رحلة مميزة للفريقين في البطولة، حيث قدم الأرجنتين أداءً قويًا منذ دور المجموعات، محققًا العلامة الكاملة، بينما أطاح منتخب كولومبيا بأوروغواي في نصف النهائي.

يسعى منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لتحقيق لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر منتخب فوزًا بالبطولة بـ16 لقبًا. بينما يطمح منتخب كولومبيا، الملقب بـ "لوس كافيتيروس"، للتتويج بلقبه الثاني، بعد فوزه الوحيد في عام 2001.

وتشهد إحصائيات المواجهات التاريخية بين الفريقين تفوقًا للتانجو، حيث حقق 22 انتصارًا مقابل 9 انتصارات لكولومبيا، بينما حسم التعادل 8 مباريات.

وتزخر قائمة كل منتخب بنجوم كبار، فلدى الأرجنتين ميسي، دي ماريا، ألفاريز، مارتينيز، فيرنانديز، والحارس مارتينيز. بينما يعتمد منتخب كولومبيا على دياز، رودريجيز، كوردوبا، وسانشيز.

وكلّفت إدارة الكونميبول الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس بإدارة هذا اللقاء المرتقب، الذي يحمل في طيّاته صراعًا قويًا وتنافسًا محتدمًا على لقب كوبا أمريكا 2024.

موعد حاسم بين الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024



ينطلق فجر الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، صراعٌ كرويّ ملتهب على ملعب "هارد روك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وكولومبيا في مواجهة حاسمة تُحدد بطل هذه النسخة.

وتُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، وستكون متاحة للمشاهدة عبر قنوات Premier Sports 1 HD، L'Equipe TV، Max Sport 3 HD، لجميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم.

القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2024

يُمكن لمحبي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة نهائي كوبا أمريكا 2024، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، عبر مجموعة من القنوات الفضائية، وذلك على النحو التالي:

1. قنوات Premier Sports

Premier Sports 1 HD

2. قنوات L'Equipe TV

3. قنوات Max Sport

الترددات

قناة Premier Sports 1 HD:

القمر الصناعي: Astra

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة L'Equipe TV:

القمر الصناعي: Eutelsat 5WB

التردد: 12130

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل منتخب كولومبيا المتوقع أمام الأرجنتين



ومن المتوقع أن يدخل منتخب كولومبيا بقياد مديره الفني ديستور لورينزو المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: موجيكا - كويستا - دافينسون سانشيز - سانتياجو أرياس.

الوسط: ريتشارد ريوس - جيفرسون ليرما - جون أرياس.

الهجوم: لويس دياز - جيمس رودريجيز - جون كوردوبا.

ويغيب عن منتخب كولومبيا الظهير الأيمن دانيال مونيوث الذي شارك أساسيًا في مباراة الدور نصف نهائي قبل أن يتليقى البطاقة الحمراء.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام كولومبيا



بينما من المتوقع أن يدخل منتخب الأرجنتين بقيادة مديره الفني ليونيل سكالوني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: تاجليافيكو - مارتينيز - روميرو - جونزالو مونتييل.

الوسط: دي ماريا - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - ماك أليستر.

الهجوم: جوليان ألفاريز - ليونيل ميسي.

مشوار الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

وصعد منتخب الأرجنتين إلي نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الفوز على كندا بهدفين نظيفين، فيما فاز المنتخب الكولومبي على أوروجواي بهدف نظيف.

قدم منتخب الأرجنتين مشوارًا مميزًا في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، حيث تصدر المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة وفي رصيده 9 نقاط، ثم تأهل إلي الدور ربع النهائي والفوز على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ثم تخطي كندا بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، وخطف بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية.

فيما تأهل منتخب كولومبيا المعروف باسم "لوس كافيتيروس" إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ثم اكتساح بنما بخماسية نظيفة في دور الـ 8، وبعدها الإطاحة بنظيره أوروجواي من الدور نصف النهائي، بهدف نظيف والصعود للمباراة النهائية.

