نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية وأورلاندو بايرتس الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الدوريات الكبرى لفترة الاعداد بمباريات ودية وذلك مع اقتراب بداية الموسم المقبل وسط اثارة كبيرة.



ويخوض فريق إشبيلية مباراة ودية أمام أورلاندو بايرتس وذلك لاستعداد الثنائي للموسم الجديد.

واحتل أورلاندو المركز الثاني في الدوري الجنوب افريقي برصيد 50 نقطة خلف البطل صن داونر.

بينما احتل اشبيلية المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني الموسم الماضي برصيد 41 نقطة



موعد مباراة إشبيلية وأورلاندو بايرتس الودية



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة اشبيلية أورلاندو بايرتس

تنقل المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports وهى الناقل الحصري للدوريات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

