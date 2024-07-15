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أحمد جودة - القاهرة - سجل ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين إحصائية صادمة له مع منتخب بلاده في نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

احصائية مخيبة لميسي مع منتخب الأرجنتيني بعد خروجه مصابا من نهائي كوبا أمريكا

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب كولومبيا على ملعب هارد روك صباح اليوم الإثنين ضمن منافسات نهائي كوبا أمريكا والتي تشهد وصول المنتخبين إلى الأشواط الإضافية بعد أن انتهى اللقاء بينهما بالتعادل السلبي.

وخرج ميسي مصابًا من مباراة الأرجنتين وكولومبيا في الدقيقة الثالثة والستون من عمر المباراة، ليحرم من فكرة التسجيل التي كان يأمل فيها.

وفي سياق ذلك فقد لعب ميسي خمس نهائيات في كوبا أمريكا خلال 2007، 2015، 2016، 2021، 2024 ولم تشهد مساهمة ليونيل بأي هدف خلالها.

