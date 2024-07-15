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أحمد جودة - القاهرة - احتفل رئيس الأرجنتين، خابيير ميلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكوبا أمريكا 2024 على حساب كولومبيا.

وفازت الأرجنتين على كولومبيا بهدف دون رد من توقيع لاوتارو مارتينيز في الوقت الإضافي (ق112)، في المباراة النهائية التي أقيمت فجر اليوم الإثنين بتوقيت غرينتش على ملعب هارد روك في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، لتحتفظ بذلك باللقب الذي توجت به في 2021.

رئيس الأرجنتين يحتفل بلقب كوبا أمريكا: "أصبحنا أبطالًا"

وبصورة للاوتارو مارتينيز، كتب ميلي عبر حسابه على موقع إكس، "هيا يا أرجنتين، اللعنة!!!! لقد أصبحنا أبطالًا مرة أخرى".



ويعد السياسي اليميني المتشدد من أكبر مشجعي كرة القدم، وكان حارس مرمى في شبابه في نادٍ محلي يسمى تشاكاريتا جونيورز، الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الأرجنتينية.

