نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكاء يسيطر على ميسي بعد إصابته وخروجه من الملعب بنهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



دخل لاعب منتخب منتخب الارجنتين ليونيل ميسي في حالة بكاء شديدة عقب إصابته في أرض الملعب أثناء مباراة منتخبه أمام كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، وسيطر عليه البكاء عندما تم تبديله في الشوط الثاني.

وشاركت المطربة العالمية شاكيرا في احياء الحفل النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، بين الشوطين في المباراة المقامة حاليا بين منتخبي الارجنتين ضد كولومبيا.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي الارجنتين ضد كولومبيا بالتعادل السلبي ولا د شهد الشوط الأول إصابة ميسي ولكن عاد مره اخرى للملعب، ولكن الحظ لم يحالف المنتخبين وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

كما لم يشهد الشوط الثاني اي تغيير في النتيجة ليحتكم المنتخبان لاشواط إضافية سجل فيها لاوتارو هدف الفوز للأرجنتين قي الدقيقة 112

تشكيل الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: غونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: إنزو فرنانديز - ماك أليستر - رودريغو دي بول

خط الهجوم: ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا

تشكيل كولومبيا ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: كاميلو فارغاس

خط الدفاع: سانتياغو أرياس - دافينسون سانشيز - كارلوس كويستا - جون موخيكا

خط الوسط: جيفيرسون ليرما - ريتشارد ريو - جيمس رودريغيز.

خط الهجوم: جون أرياس - جون كوردوبا - لويس دياز.