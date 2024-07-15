نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ميسي يحطم الأرقام مع منتخب الأرجنتين وبركات يكشف اهتمامات المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 15-7-2024 في السطور التالية:

ميسي يحطم الأرقام مع منتخب الأرجنتين

نجح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين في تسجيل إحصائية مميزة مع منتخب بلاده عقب تتويجه بلقب كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب الكوبا بعد أن سجل لوتارو مارتينيز هدف في الدقيقة 112 من عمر المباراة، ليتوج المنتخب باللقب بعد منافسة شرسة مع كولومبيا.

وشهدت المباراة إصابة ليونيل ميسي وخروجه من اللقاء في بداية الشوط الثاني واستبداله بنيكولاس جونزاليس.

ومع تتويج الأرجنتين بلقب الكوبا، فإن ليونيل ميسي يُصبح أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في تاريخ كرة القدم برصيد 45 لقب.

بركات يكشف اهتمامات المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد باريس

تحدث محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأولمبي، عن مباراة أحفاد الفراعنة أمام منتخب أوكرانيا قبل أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "ودية المنتخب الأولمبي مع أوكرانيا تجربة مفيدة قبل الأولمبياد".

وتابع: "النتائج ليست هامة في الوديات التي تسبق أولمبياد باريس، لكنها هامة جدا لعلاج الأخطاء".

وأضاف: "محمد النني وأحمد سيد زيزو، إضافة كبيرة للمنتخب الأولمبي".

وواصل: "ميكالي كان يضع خطط بديلة لاختيار اللاعبين فوق السن، وبعض الأندية اعتذرت".

واختتم محمد بركات حديثه قائلًا: "النني خبرة كبيرة، وأشكره إلى جانب زيزو على حرص الثنائي على التواجد معنا".