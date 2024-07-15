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أحمد جودة - القاهرة - هنأ ملك إسبانيا فيليبي السادس منتخب بلاده، على التتويج بلقب كأس أمم أوروبا بعد الفوز على إنجلترا (2-1) في النهائي، مؤكدا أن "إسبانيا بأسرها" فخورة بالفريق الذي يقوده المدرب لويس دي لا فوينتي.

ملك إسبانيا: الفوز باليورو نتيجة عادلة

وكتب الملك فيليبي عبر حسابه على منصة "إكس": "أبطال أوروبا.. كنتم أفضل فريق، جعلتمونا نستمتع بكل مباراة وإسبانيا بأسرها فخورة بكم. تهانئي".

وأضافت تغريدة الملك الإسباني أن هذه النتيجة "عادلة نظرا لما رأيناه داخل الملعب طوال البطولة".

كان الملك فيليبي، تابع نهائي كأس أمم أوروبا مساء الأحد من ملعب المباراة، الملعب الأوليمبي في برلين، حيث كانت برفقته ابنته الأميرة صوفيا.

