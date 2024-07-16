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أحمد جودة - القاهرة - قال كيليان مبابي نجم ريال مدريد أن حلمه تحقق بالإنتقال إلى صفوف الريال، حيث قال: "إنه يوم لا يصدق بالنسبة لي، أنا أحقق حلما، ولكن لدي الآن حلم آخر، وهو أن أعيش وفقا لتاريخ هذا النادي، الأفضل في العالم، ويضيف: "سأبذل حياتي من أجل هذه الشارة".



جاء ذلك خلال حفل أقامه الريال لتقديم مبابي لاعبا في صفوف الفريق الملكي، حيث رحب فيه فلورنتينو بيريز رئيس النادي ووجه التهنئة على إنضمامه لناديه المفضل.



و هنأ بيريز نفسه خلال كلمته على كونه "مركز الإهتمام مرة أخرى" مشيدا خلال الحفل بعظمة ريال مدريد وحالته الذهنية موجها التحية لأساطير النادي.

كيليان مبابي: لقد تحقق حلمي





وكان كيليان مبابي قد أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم دون أن يكشف عن وجهته القادمة، لكن الجميع كان يعلم أن وجهته المقبلة هي ريال مدريد.



وإمتدت مفاوضات الريال مع اللاعب إلى سنوات وكان قريبا من الإنتقال للميرينجي في 2022، قبل أن تتعثر الصفقة، لكن هذه المرة كان الأمر على وشك أن يصبح رسميا ويرتدي كيليان مبابي قميص الريال.



والآن تحقق حلم مبابي في إرتداء قميص الفريق الملكي وأصبح رسميا لاعبا في صفوف ريال مدريد.

