نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحدد موقفه من جادون سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد مصير لاعبه جادون سانشو بعد عودته من الإعارة التي أنتقل من خلالها اللاعب إلي صفوف بروسيا دورتموند الألماني في الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، تحدث أريك تن هاج قائلًا "مانشستر يونايتد يحتاج إلى لاعبين جيدين وجادون لاعب جيد، لقد رسمنا هذا الخط ونمضي قدمًا".

و أضافت الصحيفة أن اللاعب عاد إلي كارينجتون في الأسبوع الثاني من شهر يوليو وعقد اجتماعًا إيجابيًا مع تين هاج قبل استئناف التدريب مع زملائه في الفريق.

المان يونايتد يستقر علي بقاء سانشو

وأفادت الصحيفة أن اللاعب مستمر مع الفريق الانجليزي حتي عام 2026، مع وجود إمكانية لدى اليونايتد في تمديد العقد حتي عام 2027.

وتسببت مشادة بين جناح فريق مانشستر الإنجليزي جادون سانشو، ومدربه الهولندي هاج في مباراة فريقهم ضد الأرسنال الموسم الماضي في رحيل اللاعب علي سبيل الإعارة إلي صفوف بورسيا دورتموند الألماني.

وشارك اللاعب الأنجليزي مع الفريق الألماني الموسم الماضي في 18مباراة أحرز خلالهم 3 اهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

