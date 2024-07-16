طلب عاجل من جوميز قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - جدد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مطالبه بشأن تدعيمات الفريق خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

طلبات جوميز قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة عن طلبات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن المدرب البرتغالي طلب ضرورة تدعيم صفوف الفريق بسبعة صفقات في الموسم الجديد.

وتابع المصدر موضحًا أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز طلب سرعة حسم مستقبل الحارس محمد عواد مع الفريق سواء بتمديد عقده أو التعاقد مع حارس مميز طويل القامة في الميركاتو الصيفي.

وشدد المصدر على أن طلبات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الفنية هي تدعيمات لمراكز الدفاع والهجوم والجناح الأيسر والظهيرين الأيمن والأيسر.

وأتم المصدر موضحًا أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينتظر تماثل أحمد سليمان المشرف العام على كرة القدم بالنادي للشفاء؛ من أجل عقد جلسة حاسمه مع المدرب البرتغالي للتحرك الرسمي بشأن الصفقات الجديدة.

