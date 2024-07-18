نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل حجازي.. مانشستر سيتي يضع شرطًا لانتقال مدافعه إلى الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الاتحاد السعودي، للحصول على خدمات مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يريد ضم جون ستونز

دخل نادي اتحاد جدة في مفاوضات مع نادي مانشستر سيتي من أجل التوقيع مع جون ستونز خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت قناة الكأس القطرية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي طلب الحصول على نحو 29 مليون باوند مقابل التخلي عن خدمات مدافعه الدولي الإنجليزي جون ستونز لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة ليعوض رحيل المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد في الموسم الجديد، الذي بات قريبًا من مغادرة صفوف العميد.