نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قاضية لمحمد صلاح.. النصر يقترب من توقيع نجم نجوم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي النصر السعودي من حسم صفقة ذهبية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشأن ملف الصفقات الأجنبية الجديدة، لتدعيم صفوف العالمي استعدادا للموسم القادم.

ودخل مسؤولي العالمي في مفاوضات مع العديد من نجوم أوروبا، لضمهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأولهم نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

- النصر قريب من توقيع فان دايك

ويعتبر المدافع الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، أحد أولوية الصفقات الجديدة التي تخطط لها إدارة النصر هذا الموسم.

ومشرت صحيفة بيلد الألمانية، أن جىت مفاوضات جديدة ومتطورة بين النصر وفان دايك مؤخرا، لشراء المدة المتبقية في عقده مع الريدز.

وتابعت، الفريق السعودي يحاول الآن مع إغراء المدافع الخ لنادي بالراتب السنوي الضخم.

وأوضحت، أن إدارة النصر، جادة للغاية في إنهاء صفقة فان دايك، حيث قامت بتقديم له عرضا ضخما براتب كبير يصعب رفضه، يقدر بـ 26 مليون يورو، وهو ما يجعله أغلى مدافع في العالم في حال إتمام الصفقة.