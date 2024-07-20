نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مدة عقد كالافيوري مع آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إيطالية أن ريكاردو كالافيوري الظهير الأيسر لنادي بولوينا أصبح قريبًا من الانتقال إلأى صفوف الأرسنال الإنجليزي خلال الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن الاتفاق تم بين الناديين على انتقال اللاعب الإيطالي إلي صفوف الجانرز بمقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو إمتيازات، مع وجود بند يسمح لنادي بولونيا في الحصول علي نسبة من بيع ريكاردو في المستقبل.

و كشفت أن إدارة الأرسنال أتفقت مع ريكاردو كالافيوري علي الإنضمام إلي صفوف الفريق لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم الجديد.

آرسنال يضم ظهير أيسر بولونيا الإيطالي

وأنضم ظهير أيسر منتخب إيطاليا إلى صفوف بولونيا عام 2023، قادمًا من بازل السويسري بمقابل 4 مليون جنية إسترليني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، مع فريقه الموسم الماضي في 36 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.