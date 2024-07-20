الرياضة

تعرف على مدة عقد كالافيوري مع آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إيطالية أن ريكاردو كالافيوري الظهير الأيسر لنادي بولوينا أصبح قريبًا من الانتقال إلأى صفوف الأرسنال الإنجليزي خلال الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن الاتفاق تم بين الناديين على انتقال اللاعب الإيطالي إلي صفوف الجانرز بمقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو إمتيازات، مع وجود بند يسمح لنادي بولونيا في الحصول علي نسبة من بيع ريكاردو في المستقبل.

و كشفت أن إدارة الأرسنال أتفقت مع ريكاردو كالافيوري علي الإنضمام إلي صفوف الفريق لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم الجديد.

آرسنال يضم ظهير أيسر بولونيا الإيطالي

وأنضم ظهير أيسر منتخب إيطاليا إلى صفوف بولونيا عام 2023، قادمًا من بازل السويسري بمقابل 4 مليون جنية إسترليني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، مع فريقه الموسم الماضي في 36 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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