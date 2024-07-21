نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الزمالك ضد الداخلية في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أمس السبت استعداداته لمواجهة نظيره الداخلية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقد تخطى فريق الزمالك مواجهته أمام نظيره بروكسي، بعد الفوز عليه بخماسيه مقابل هدفين في كأس مصر بعدما تأهل لدور الـ16 بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية بالدوري المصري

يلاقي مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الداخلية، على ستاد السلام، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والداخلية في جدول الدوري

ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في المركز السادس بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقى 26 هدف.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق الداخليه وهو محبط الأمال بعدما تذيل ترتيب جدول الدوري المصري، وهو يحتل المركز الأخير برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة، فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الداخلية

وتذاع مباراة الزمالك ضد الداخلية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.