نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي بولونيا الإيطالي عن اهتمام النادي بضم عدد من المدافعين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من بينهم محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي.

استفسار دون مفاوضات رسمية

قال المصدر: "لم يحدث أي تفاوض رسمي بين بولونيا والنادي الأهلي بشأن ضم محمد عبد المنعم. كل ما جرى هو استفسار عن وضعية اللاعب وما يحتاجه فريقه من مقابل مادي في حالة الرغبة في الانتقال إلى الخارج. هذا الاستفسار تم فقط مع وكلاء اللاعب وليس مع النادي نفسه".

وأضاف: "نعلم أن اللاعب يعد هامًا جدًا بالنسبة للنادي الأهلي، ومسألة رحيله قد تكون صعبة. لكن عبد المنعم هو واحد من قائمة مطولة تضم أكثر من 5 مدافعين آخرين يتم الاستفسار عنهم بهدف بدء المفاوضات الرسمية مع أحدهم".

خطة بولونيا لضم عبد المنعم

وكان الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورت إيطاليا، قد كشف في الساعات الماضية أن مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم يأتي ضمن عدة أسماء يهتم نادي بولونيا بضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.