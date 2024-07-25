نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة بشأن توقيع لاعب الأهلي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفارس الأبيض الجديدة والتي يسعى لضمها خلال الميركاتو الصيفي.

هل تعاقد الزمالك مع أحمد ياسر ريان

قال ريان في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "أحمد ياسر ريان لم ينضم إلى صفوف قطبي الدوري المصري الأهلي والزمالك وهو باقي مع سيراميكا كليوباترا حتى الوقت الحالي وهو كان ماضي مع الفارس الأبيض".

وتابع: "نجلي أحمد ياسر ريان مضى عقود انتقاله إلى الزمالك ولكن منذ عدة أشهر توقفت المفاوضات بين سيراميكا ومسؤولي النادي انتهى الأمر وأكد لي أنه لم يتحدث أو يتواصل معه أحد مرة أخرى".

واختتم حديثه: "قرار نجلي بالانتقال إلى الزمالك أم لا ليس لي شأن به وهو قراره ولن أتدخل وبالوقت الحالي كل تركيزه اللعب وتحقيق نتائج إيجابية مع سيراميكا كليوباترا والذي يرفض بيع اللاعب نهائيا وهو ينتمي للمكان اللي بيروح يلعب فيه".