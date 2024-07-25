نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفارس الأبيض الجديدة والتي يسعى لضمها خلال الميركاتو الصيفي.

الزمالك يسعى لضم يحيى عطية الله

قال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "الجميع يعلم أن الأهلي يقترب من التعاقد مع يحيى عطية الله أو محمد بن رمضان ورغم ذلك دخل الزمالك في الصفقة".

وتابع: "دخول الزمالك لصفقة يحيى عطية الله جعل ناديه الروسي يصر على بيعه نهائي وعدم رحيله على سبيل الإعارة وهذا السبب وراء تأخير انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر".

واختتم حديثه: "النادي الأهلي كان يريد جلب يحيى عطية الله إعارة لوجود التونسي علي معلول ولكن تنافس الزمالك معه على الصفقتين جعل الأمور تختلف والأقرب حتى الآن هو المارد الأحمر والزمالك مازال بأزمة القيد وسيتم حلها بالأيام القادمة".