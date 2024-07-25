نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري المتوقع لمباراة الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الأهلي بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيل فريقه لهذه المواجهة كالتالي:

محمود جاد، وباهر المحمدي، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو السعداوي، أمادو، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فيصل، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الأهلي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.