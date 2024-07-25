نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يغيب عن مباراة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغيب طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة المصري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخرج طاهر محمد طاهر من حسابات مباراة المصري، وذلك بسبب الإصابة التي لاحقته في الكاحل، أثناء الاحماءات استعدادا لمباراة القمة بين الأهلي وييراميدز؛ والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وينتظر الجهاز الطبي للمارد الأحمر زوال الورم الذي أصاب الكاحل، من أجل خضوعه لأشعة لتحديد مدى غيابه بشكل كامل.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى فى الدوري



وتنطلق مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة من 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى

تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز.