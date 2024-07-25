"مليون إسترليني أسبوعيا".. جوارديولا يضيع صفقة العمر على ساحر السيتي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقي عروض مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي.

ويرغب جوارديولا في استمرار بعض عناصر الخبرة، بجانب الصفقات الجديدة من المواهب الصغيرة التي يضمها السيتي في المواسم الأخيرة.

دي بروين منفتح على الرحيل

وكان البلجيكي كيفين دي بروين، نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي، أحد الأهداف القريبة التي تلاحقها الإدارة السعودية، لضمها في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأبدى اللاعب في تصريح سابق له عن انفتاحه للعب إلى صفوف أندية دوري روشن، خاصة بعد وجود مفاوضات من مسؤولي نادي الاتحاد.

وأكد دي بروين سابقا في تصريح شهير له:" بعض الأوقات يلزمك الأمر التفكير جيدا، في حالة لعبت هناك داخل السعودية لمدة عامين، فسأكون قادرًا على كسب مبلغ لا يصدق من المال، قبل ذلك، كان علي أن ألعب كرة القدم لمدة 15 عامًا، حتى أصل إلى هذا المبلغ".

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن النجم الدولي البلجيكي، أبلغ الإدارة رفضه لجميع العروض السعودية واستمراره داخل قلعة السيتيزنز.

وأختتمت، عرض نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي، كان بتضمن راتب مليون جنية إسترليني في الإسبوع.