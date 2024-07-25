نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موناكو الفرنسي يعلن عن التعاقد مع النيجيري إلينيخينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي موناكو الفرنسي عن التعاقد مع المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي في الأنتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأنتقل المهاجم الدولي النيجيري إلي صفوف الفريق الفرنسي بمقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلي 2 مليون يورو إمتيازات.

موناكو يضم المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا

ووقع النيجيري إلينيخينا علي عقود انتقاله إلي موناكو صباح اليوم حتي يونيو 2028، بعد ان خضع للفحوصات الطبية.

والجدير بالذكر أن جورج إلينيخينا البالغ من 17 عام، انتقل إلي صفوف رويال أنتويرب قادمًا من أميان الفرنسي عام 2023 بمقابل 6 مليون جنية استرليني.